Задержанных в Керченском проливе украинских моряков опрашивают следователи

Крым, Вся Россия

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские следователи опрашивают задержанных в Керченском проливе украинских моряков

«Проводятся процессуальные действия, следователи проводят опросы», — сказала она.

Москалькова добавила, что экипажи судов находятся в Керчи, а трое раненых моряков — в Керченской больнице № 1, пишет ТАСС

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. Военные применили оружие, в результате пострадали три украинских моряка.

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