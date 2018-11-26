Задержанных в Керченском проливе украинских моряков опрашивают следователи

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские следователи опрашивают задержанных в Керченском проливе украинских моряков

«Проводятся процессуальные действия, следователи проводят опросы», — сказала она.

Москалькова добавила, что экипажи судов находятся в Керчи, а трое раненых моряков — в Керченской больнице № 1, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. Военные применили оружие, в результате пострадали три украинских моряка.