«Сочи» одержал победу над «Балтикой» в матче с тремя удалениями
«Сочи» 27 ноября встретился с калининградской «Балтикой» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась разгромной победой хозяев — 4:1.
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Счет на 22-й минуте открыл форвард «леопардов» Максим Барсов, реализовав пенальти, которому предшествовало удаление игрока калининградцев Владислава Крючкова за неспортивное поведение. На 36-й минуте судья показал красную карточку защитнику сочинцев Ивану Миладиновичу и назначил 11-метровый в ворота хозяев, который успешно исполнил Руслан Магаль.
На 51-й минуте полузащитник «Балтики» Максим Григорьев получил второе предупреждение за игру, после чего гости доигрывали вдевятером.
На 79-й минуте Никита Саламатов забил балтийцам второй гол, а через шесть минут он оформил дубль. На 93-й минуте полузащитник сочинцев Душан Лагатор забил последний мяч встречи и довел счет до разгромного.
Матч собрал на стадионе 2 тыс. 254 зрителей.
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В первой половине сезона «Сочи» набрал 38 очков ушел на зимний перерыв, занимая шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» заработала 25 очков и разместилась на 16-м месте.
Весеннюю часть сезона команда Александра Точилина начнет 3 марта выездным матчем с «Нижним Новгородом». Калининградцы стартуют домашней встречей с курским «Авангардом».
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