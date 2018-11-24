«Сочи» одержал победу над «Балтикой» в матче с тремя удалениями

«Сочи» 27 ноября встретился с калининградской «Балтикой» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась разгромной победой хозяев — 4:1.

Счет на 22-й минуте открыл форвард «леопардов» Максим Барсов, реализовав пенальти, которому предшествовало удаление игрока калининградцев Владислава Крючкова за неспортивное поведение. На 36-й минуте судья показал красную карточку защитнику сочинцев Ивану Миладиновичу и назначил 11-метровый в ворота хозяев, который успешно исполнил Руслан Магаль.

На 51-й минуте полузащитник «Балтики» Максим Григорьев получил второе предупреждение за игру, после чего гости доигрывали вдевятером.

На 79-й минуте Никита Саламатов забил балтийцам второй гол, а через шесть минут он оформил дубль. На 93-й минуте полузащитник сочинцев Душан Лагатор забил последний мяч встречи и довел счет до разгромного.

Матч собрал на стадионе 2 тыс. 254 зрителей.