У футбольного клуба «Сочи» появился маскот. Болельщиков попросили выбрать ему имя
Талисманом футбольного клуба «Сочи» выбрали барса и устроили голосование по выбору его имени
Нового маскота представят болельщикам на матче Футбольной национальной лиги между «Сочи» и воронежским «Факелом», который состоится 4 ноября на стадионе «Фишт».
Читайте также:
Сотрудники клуба называют маскота Барсиком, но настоящего имени у барса пока нет, его предложат выбрать болельщикам. В шорт-лист имен вошли Барсик, Марс, Фарт и Булат.
В группе «Сочи» «ВКонтакте» идет голосование, которое завершится в полночь 31 октября.
Как сообщали Юга.ру, нынешний футбольный клуб «Сочи» в прошлом сезоне назывался «Динамо — Санкт-Петербург», а летом команда переехала в Сочи и сменила название.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.