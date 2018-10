У футбольного клуба «Сочи» появился маскот. Болельщиков попросили выбрать ему имя

View this post on Instagram

Все мы долго ждали, и он пришел. Барс здесь . Вживую сможете увидеть его уже в воскресенье. Билеты на игру с «Факелом» доступны по ссылке в описании нашей страницы. . #СочинскийБарс #КтоМыБарсы #БарсЗдесь