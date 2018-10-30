У футбольного клуба «Сочи» появился маскот. Болельщиков попросили выбрать ему имя

Талисманом футбольного клуба «Сочи» выбрали барса и устроили голосование по выбору его имени

Нового маскота представят болельщикам на матче Футбольной национальной лиги между «Сочи» и воронежским «Факелом», который состоится 4 ноября на стадионе «Фишт».

Сотрудники клуба называют маскота Барсиком, но настоящего имени у барса пока нет, его предложат выбрать болельщикам. В шорт-лист имен вошли Барсик, Марс, Фарт и Булат. В группе «Сочи» «ВКонтакте» идет голосование, которое завершится в полночь 31 октября.