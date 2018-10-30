У футбольного клуба «Сочи» появился маскот. Болельщиков попросили выбрать ему имя

Краснодарский край

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Талисманом футбольного клуба «Сочи» выбрали барса и устроили голосование по выбору его имени

Нового маскота представят болельщикам на матче Футбольной национальной лиги между «Сочи» и воронежским «Факелом», который состоится 4 ноября на стадионе «Фишт».

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Сотрудники клуба называют маскота Барсиком, но настоящего имени у барса пока нет, его предложат выбрать болельщикам. В шорт-лист имен вошли Барсик, Марс, Фарт и Булат.

В группе «Сочи» «ВКонтакте» идет голосование, которое завершится в полночь 31 октября.

Как сообщали Юга.ру, нынешний футбольный клуб «Сочи» в прошлом сезоне назывался «Динамо — Санкт-Петербург», а летом команда переехала в Сочи и сменила название.

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