«Армавир» и «Луч» сыграли вничью перед зимним перерывом

Игроки «Армавира» и владивостокского «Луча» 22 ноября разделили очки в последнем матче 2018 года

Встреча 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги прошла на аравийском стадионе «Юность» и завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола, забитого на 22-й минуте, стал нападающий кубанской команды Дмитрий Мичуренков. На 33-й минуте Наиль Замалиев забил с пенальти ответный мяч.

С трибун стадина за матчем наблюдали 2 тыс. 250 зрителей.

После первой половины сезона «Армавир» с 25 очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» набрал 35 очков и расположился на 10-й строчке.

Весеннюю часть сезона «лисы» начнут домашним матчем с «Томью», а команда из Владивостока приедет в гости к «Краснодару-2», который сегодня потерпел разгромное поражение от «Чертаново».