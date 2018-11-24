«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Чертаново» в последнем матче года
«Краснодар-2» и «Чертаново» 24 ноября встретились в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Игра состоялась в Москкве на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась победой столичного клуба — 3:0.
Счет на 20-й минуте открыл форвард «Чертаново» Дмитрий Цыпченко, через минуту Максим Глушенков отправил второй мяч в ворота гостей. На 86-й минуте Роман Ежов довел счет до разгромного.
В добавленное время после первого тайма судья назначил пенальти в пользу хозяев, однако голкипер «быков» Денис Адамов отразил удар Антона Зиньковского.
После первой половины турнира черно-зеленые с 36 очками в активе занимают седьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Москвичи набрали 38 очков и идут четвертыми.
Следующий матч «Краснодара-2» будет домашним, он назначен на 3 марта. Соперником станет «Луч» из Владивостока. «Чертаново» стартует в весенней части сезона выездным матчем против «СКА-Хабаровска».
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