В Крыму мужчина два месяца держал девушку в плену

В Крыму задержали мужчину, который в течение двух месяцев не выпускал девушку из заброшенного здания

В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 24-летняя сестра перестала выходить на связь с 6 августа.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение девушки. Все это время ее незаконно удерживали в заброшенном здании возле трассы Ялта — Севастополь. Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний житель Ялты без постоянного места жительства. Полицейские задержали его.

Выяснилось, что мужчина познакомился с 24-летней девушкой на остановке общественного транспорта и пригласил ее к себе домой.

«Попав в его жилище, потерпевшая уже не смогла самостоятельно его покинуть, при этом она неоднократно подвергалась насильственным действиям», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Пострадавшая сообщила, что мужчина, угрожая физической расправой, забрал ее вещи, в том числе ювелирные украшения и телефон.

В отношении подозреваемого приняты процессуальные решения. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.