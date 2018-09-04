В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который представился курьером и зарезал девушку

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону мужчину будут судить за убийство 25-летней девушки

По версии следствия, 32-летний житель Аксайского района из-за личной неприязни решил убить девушку. Для этого он подготовил нож, купил без регистрации сим-карту, снял со своего автомобиля номера. Мужчина приехал 18 апреля к месту работы 25-летней девушки, позвонил ей, представился курьером и попросил выйти из офиса под выдуманным предлогом. После этого молодой человек убедил женщину сесть в белый автомобиль Toyota RAV4 и вывез ее в безлюдное место, где убил 18 ударами ножом. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый спрятал тело девушки в овраге и присыпал его землей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Мужчину заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 18 апреля местная жительница пропала после встречи с курьером. По факту исчезновения девушки 21 апреля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ростов-на-Дону Следственный комитет Убийство
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