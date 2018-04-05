РЖД получили 9,5 млрд рублей на строительство обхода Краснодара

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд рублей

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Деньги должны направить на реализацию инвестиционных проектов. Среди них — развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, комплексная реконструкция участка имени Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ж/д узла, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской дороги.

Согласно документу, на строительство железнодорожного обхода Краснодара направят 9,51 млрд рублей.

Отмечается, что направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете, сообщает пресс-служба Правительства РФ.