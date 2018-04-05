РЖД получили 9,5 млрд рублей на строительство обхода Краснодара
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд рублей
Читайте также:
Деньги должны направить на реализацию инвестиционных проектов. Среди них — развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, комплексная реконструкция участка имени Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ж/д узла, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской дороги.
Согласно документу, на строительство железнодорожного обхода Краснодара направят 9,51 млрд рублей.
Отмечается, что направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Как сообщали Юга.ру, Краснодарский железнодорожный обход пообещали достроить в 2018 году.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.