Власти Краснодара хотят выкупить здание возле Рождественского парка и построить там детский центр

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара планирует выкупить здание на улице 70-летия Октября и организовать там детско-юношеский центр

Двухэтажное здание расположено в Юбилейном микрорайоне рядом с центральным входом в Рождественский парк. По словам главы города Евгения Первышова, строение не использовалось. Сейчас власти города достигли предварительной договоренности с собственником о его приобретении в муниципальную собственность, отметил Первышов. 

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«В 2019 году будем искать возможность, чтобы выкупить здание по улице имени 70-летия Октября. Приведем его в порядок и организуем в нем детско-юношеский центр. Оно вполне подходит для этих целей, тем более находится в границах Рождественского парка. Никакого кафе в нем не будет», — рассказал Первышов. 

По словам главы администрации Западного внутригородского округа Александра Кучмина, двухэтажное недостроенное здание возле Рождественского парка около дороги стоит в таком виде несколько лет.

Предварительные проработки подтвердили, что внутри строения можно разместить учреждения дополнительного образования, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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