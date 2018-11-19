Совет по делам молодежи при патриархе решил создать Университет будущего
Совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси выступил с инициативой создания Университета будущего для внедрения спецкурсов для молодых государственных и общественных деятелей
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В конце октября появился совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле — межконфессиональная общественная организация, не входящая в структуру Русской православной церкви. Совет будет работать в сферах образования, цифровизации, благотворительности, международной деятельности, а также займется организацией культурно-массовых акций.
Председатель совета, действительный государственный советник России Инал Ардзинба рассказал, что Университет будущего планируют создать на базе МГУ, а в будущем — на базе Патриаршего подворья в Переделкино.
Ардзинба уточнил, что Университет будущего — это не духовная семинария, а не привязанное к религии межконфессиональное заведение, где будут помогать образовательному, профессиональному и духовному развитию молодых государственных и общественных деятелей, которые принимают решения, чтобы эти решения были более сбалансированными.
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В Университете будут изучать влияние религии на различные сферы общественной жизни — экономику, международные отношения, внутреннюю политику и гражданское общество.
«Идеология Университета заключается в том, что современные управленцы должны принимать решения в духовном балансе, развиваться не только в узко профессиональном, но и духовном измерении. Нам нужны настоящие лидеры», — цитирует Ардзинбу RT.
Руководитель совета добавил, что Университет призван развивать идею наставничества, когда опытные политики и предприниматели консультируют и помогают молодым людям.
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