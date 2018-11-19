Совет по делам молодежи при патриархе решил создать Университет будущего

Совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси выступил с инициативой создания Университета будущего для внедрения спецкурсов для молодых государственных и общественных деятелей

В конце октября появился совет по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле — межконфессиональная общественная организация, не входящая в структуру Русской православной церкви. Совет будет работать в сферах образования, цифровизации, благотворительности, международной деятельности, а также займется организацией культурно-массовых акций.

Председатель совета, действительный государственный советник России Инал Ардзинба рассказал, что Университет будущего планируют создать на базе МГУ, а в будущем — на базе Патриаршего подворья в Переделкино.

Ардзинба уточнил, что Университет будущего — это не духовная семинария, а не привязанное к религии межконфессиональное заведение, где будут помогать образовательному, профессиональному и духовному развитию молодых государственных и общественных деятелей, которые принимают решения, чтобы эти решения были более сбалансированными.