В РПЦ одобрили распоряжение ростовским полицейским не ходить в бары и беседовать с батюшкой
В Русской православной церкви одобрили распоряжение начальства УМВД Ростова, в котором сотрудникам настоятельно рекомендовали посещать батюшку и не ходить в увеселительные заведения
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Председатель синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что не стоит вмешиваться во внутренние дела организаций, если распоряжения начальства приносят положительные результаты.
«У каждого начальника, в рамках закона, разумеется, есть право предъявлять своим подчиненным требования, которые были бы направлены на повышение их эффективности и, конечно, на повышение нравственного уровня коллектива», — резюмировал митрополит Иларион.
Он добавил, что с большим удивлением воспринимает ситуации, когда распоряжения внутреннего характера становятся достоянием гласности и общественность начинает обсуждать действия того или иного начальника.
Как сообщали Юга.ру, в начале февраля ростовское УМВД из-за роста преступности среди сотрудников порекомендовало личному составу не ходить в бары, увеселительные заведения, рестораны и вместе с членами семьи ходить на профилактические беседы со священниками, делая видеозаписи этих встреч.
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