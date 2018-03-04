В РПЦ одобрили распоряжение ростовским полицейским не ходить в бары и беседовать с батюшкой

В Русской православной церкви одобрили распоряжение начальства УМВД Ростова, в котором сотрудникам настоятельно рекомендовали посещать батюшку и не ходить в увеселительные заведения

Председатель синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что не стоит вмешиваться во внутренние дела организаций, если распоряжения начальства приносят положительные результаты.

«У каждого начальника, в рамках закона, разумеется, есть право предъявлять своим подчиненным требования, которые были бы направлены на повышение их эффективности и, конечно, на повышение нравственного уровня коллектива», — резюмировал митрополит Иларион.