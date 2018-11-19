В Ингушетии нашли бивень древнего слона, которому более 2 млн лет

В Малгобекском районе Ингушетии археологи при раскопках обнаружили часть бивня древнего слона

Археологи и палеонтологи полагают, что находке более 2 млн лет, рассказал 18 ноября замдиректора археологического центра Ингушетии имени Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

«Нами был найден фрагмент бивня древнего слона в Малгобекском районе в одном из песчаных гравийных карьеров. Первоначальные исследования позволяют полагать, что этому фрагменту около 2 млн лет», — рассказал археолог.

Он отметил, что изучать останки древнего животного будут ученые, на исследование может уйти от нескольких месяцев до года.

«Этим периодом должны заниматься палеонтологи, потому нынешнюю находку вместе с найденным фрагментом кости мамонта в селе Гази-юрт в начале лета мы отправим в палеонтологический институт в Москве. Эти исследования дадут нам определенные результаты для понимания, как развивалась наша территория в отдаленный период», — цитирует ТАСС Гадиева.