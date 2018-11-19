В Ингушетии нашли бивень древнего слона, которому более 2 млн лет
В Малгобекском районе Ингушетии археологи при раскопках обнаружили часть бивня древнего слона
Археологи и палеонтологи полагают, что находке более 2 млн лет, рассказал 18 ноября замдиректора археологического центра Ингушетии имени Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.
«Нами был найден фрагмент бивня древнего слона в Малгобекском районе в одном из песчаных гравийных карьеров. Первоначальные исследования позволяют полагать, что этому фрагменту около 2 млн лет», — рассказал археолог.
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Он отметил, что изучать останки древнего животного будут ученые, на исследование может уйти от нескольких месяцев до года.
«Этим периодом должны заниматься палеонтологи, потому нынешнюю находку вместе с найденным фрагментом кости мамонта в селе Гази-юрт в начале лета мы отправим в палеонтологический институт в Москве. Эти исследования дадут нам определенные результаты для понимания, как развивалась наша территория в отдаленный период», — цитирует ТАСС Гадиева.
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По его словам, подобные находки встречали в сельском поселении Нижние Ачалуки в 2007 году. Тогда ученые обнаружили скелет южного лесного слона, жившего почти 20 млн лет назад.
Как писали Юга.ру, в начале ноября в Ингушетии при реконструкции федеральной трассы нашли украшения и детали оружия, которые носили воины 2 тыс. лет назад.
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