В Ингушетии нашли бивень древнего слона, которому более 2 млн лет

Ингушетия

Распечатать

В Малгобекском районе Ингушетии археологи при раскопках обнаружили часть бивня древнего слона

Археологи и палеонтологи полагают, что находке более 2 млн лет, рассказал 18 ноября замдиректора археологического центра Ингушетии имени Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

«Нами был найден фрагмент бивня древнего слона в Малгобекском районе в одном из песчаных гравийных карьеров. Первоначальные исследования позволяют полагать, что этому фрагменту около 2 млн лет», — рассказал археолог.

Читайте также:

Он отметил, что изучать останки древнего животного будут ученые, на исследование может уйти от нескольких месяцев до года.

«Этим периодом должны заниматься палеонтологи, потому нынешнюю находку вместе с найденным фрагментом кости мамонта в селе Гази-юрт в начале лета мы отправим в палеонтологический институт в Москве. Эти исследования дадут нам определенные результаты для понимания, как развивалась наша территория в отдаленный период», — цитирует ТАСС Гадиева. 

Читайте также:

По его словам, подобные находки встречали в сельском поселении Нижние Ачалуки в 2007 году. Тогда ученые обнаружили скелет южного лесного слона, жившего почти 20 млн лет назад. 

Как писали Юга.ру, в начале ноября в Ингушетии при реконструкции федеральной трассы нашли украшения и детали оружия, которые носили воины 2 тыс. лет назад. 

Археология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове пенсионерка убила своего мужа, невестку и внука
В Махачкале обвиняемый в нападении на журналистку во время митинга получил условный срок
Совет по делам молодежи при патриархе решил создать Университет будущего
На Ставрополье осудили владельца базы отдыха, где летом утонула восьмилетняя девочка
В Усть-Лабинске на образовательном форуме провели научные опыты для школьников и дегустацию
В Сочи мужчину осудили на три года за ложное сообщение о минировании стадиона во время ЧМ-2018

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале