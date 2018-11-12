В Азове археологи нашли мощенную костями животных мостовую

Ростовская область

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В Азове при раскопках археологи обнаружили мостовую, которая была вымощена костями животных

Мостовую XIV века раскопали на Петровском бульваре. На поверхность достали толщу из костей овец, смешанных с землей. Толщина слоя составляет 30 см.

По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, за несколько дней при раскопках уличной мостовой нашли больше костей, чем на территории всей Древней Руси за несколько десятилетий.

Кости являются важным источником информации о быте и занятиях горожан средневекового Азака, говорится на сайте Азовского музея-заповедника. 

Как сообщали Юга.ру, в конце октября в Азове при раскопках нашли русскую печь XVIII века. В августе археологи раскопали 50 могильников и новый пригород средневекового Азака. В июле в Азове нашли могильник I века. В нем были скелет воина и девочки. В апреле при раскопках обнаружили черепицу XVIII века.

Археология
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В Азове археологи нашли мощенную костями животных мостовую
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