В Карачаево-Черкесии мужчина принял друга за волка и застрелил его

В Карачаево-Черкесской Республике 37-летнего жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности

По версии следствия, трое жителей села Учкекен Малокарачаевского района охотились в районе Эшкаконского водохранилища. Они на машине «Нива» выслеживали шакалов и волков на левом берегу реки Эшканон. У одного из охотников было с собой нарезное ружье Сайга-МК.

В темноте мужчина принял своего друга за лесного зверя и выстрелил. От ранения в голову потерпевший скончался на месте. Охотники сразу обратились в правоохранительные органы.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 23 октября пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.