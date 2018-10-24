В Карачаево-Черкесии мужчина принял друга за волка и застрелил его
В Карачаево-Черкесской Республике 37-летнего жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности
По версии следствия, трое жителей села Учкекен Малокарачаевского района охотились в районе Эшкаконского водохранилища. Они на машине «Нива» выслеживали шакалов и волков на левом берегу реки Эшканон. У одного из охотников было с собой нарезное ружье Сайга-МК.
В темноте мужчина принял своего друга за лесного зверя и выстрелил. От ранения в голову потерпевший скончался на месте. Охотники сразу обратились в правоохранительные органы.
В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 23 октября пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.
Как писали Юга.ру, в 2016 году в Дагестане подполковник полиции застрелил друга на охоте, перепутав его с кабаном.
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