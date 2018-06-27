ПАСЕ призвала Россию расследовать преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне. В республике назвали организацию бесполезной, а доклад сфабрикованным

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию провести на национальном уровне расследование преследования ЛГБТИ-сообществ в Чечне или разрешить провести независимое расследование

Также ассамблея призвала обеспечить юридическую и физическую защиту жертв, членов их семей и свидетелей, а также безопасность правозащитников.

Если расследование не будет проведено на национальном уровне, ПАСЕ призывает Россию разрешить международной правозащитной организации провести независимое международное расследование.

«Ассамблея призывает Российскую Федерацию провести независимое и эффективное расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чеченской Республике и гарантировать, что виновные не окажутся безнаказанными», — цитирует текст резолюции «Интерфакс» .

Странам-членам Совета Европы поручено предоставить защиту «жертвам и свидетелям преследования ЛГБТИ», покинувшим Чечню, а также медицинскую и психологическую помощь.

Докладчик, представитель комитета по равенству Пит де Брейн заявил, что с момента начала «кампании по преследованию» Чечню покинули 114 представителей ЛГБТИ-сообществ. Ту же цифру приводила организация «Российская ЛГБТ-сеть».

На пленарной сессии делегаты назвали «шокирующими» факты преследования представителей ЛГБТИ-сообщества в ЧР, а дискриминацию людей по любому признаку — неприемлемой в цивилизованной стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что доклад ПАСЕ основан на «выдуманных историях», сфабрикован и не имеет «ничего общего с реальным положением дел в России», подчеркнув в очередной раз, что в Чечне «таких людей нет».

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев в свою очередь заявил, что содержание доклада не стало неожиданностью для властей республики, и назвал его «заказом определенных сил». Он также отметил, что ПАСЕ «потеряла последние остатки политического авторитета и превратилась в собрание людей, которые как политики не нужны даже странам, которые они представляют».

«Все действия ПАСЕ, в частности представленный доклад по Чечне, продиктованы одной целью — доказать свою необходимость. Бесхребетность, бесполезность этой организации доказали многие события в Европе за последние годы. Бюрократы ПАСЕ, видимо, притерлись к своим стульям, а на дела народов Европы им просто наплевать. Как уважающая себя организация может представлять доклады со слов заинтересованных темных личностей и ангажированных ПАСЕ организаций?» — добавил Нухажиев.