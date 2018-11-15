Кадыров пообещал провести тренировку с мальчиком, который отжался более 4 тыс. раз

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как прошла встреча с пятилетним Рахимом Куриевым, который 12 ноября отжался более 4 тыс. раз

По словам главы Чечни, во время личной встречи с Рахимом он договорился с ним о совместной тренировке. Об этом Кадыров написал на своей странице вконтакте.

«Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку», — сказано в публикации.

