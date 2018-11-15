Кадыров пообещал провести тренировку с мальчиком, который отжался более 4 тыс. раз

Чечня

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как прошла встреча с пятилетним Рахимом Куриевым, который 12 ноября отжался более 4 тыс. раз

По словам главы Чечни, во время личной встречи с Рахимом он договорился с ним о совместной тренировке. Об этом Кадыров написал на своей странице вконтакте

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«Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку», — сказано в публикации. 

Напомним, 12 ноября пятилетний Рахим Куриев установил рекорд, отжавшись за 2 часа 25 минут 4 тыс. 105 раз. 14 ноября Рамзан Кадыров встретился с мальчиком и вручил ему ключи от автомобиля Mercedes. 

Автомобили Рамзан Кадыров
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