В Кабардино-Балкарии задержали 55-летнего торговца оружием и наркотиками
На местного жителя Нальчика завели уголовное дело о хранении наркотиков и оружия
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя Нальчика. У него дома обнаружили героин общим весом 0,003 кг и марихуану массой 10,359 кг, а также четыре единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. У мужчины изъяли удостоверения сотрудников Службы внешней разведки и МВД России.
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По предварительным данным, задержанный причастен к организации межрегионального канала поставки и сбыта наркотиков и огнестрельного оружия в Кабардино-Балкарии.
Против жителя Нальчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружеия, его основных частей, боеприпасов).
Мужчину задержали и отправили в СИЗО, сообщает 14 ноября пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
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