В Краснодаре у двух приезжих изъяли 250 граммов гашиша
В Краснодаре сотрудники полиции у двух уроженцев Якутии изъяли крупную партию наркотиков
В Краснодаре на улице Снесарева полицейские задержали 30-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, уроженцев Республики Саха, Якутия. Во время досмотра у них обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это гашиш массой около 100 граммов. При осмотре квартиры задержанных полицейские нашли еще 150 граммов аналогичного вещества.
В отделе полиции уроженцы Якутии отказались от дачи показаний. По данным правоохранителей, задержанные приехали в Краснодар в марте 2018 года, чтобы продать наркотики.
Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Сейчас задержанные находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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