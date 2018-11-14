В Краснодаре у двух приезжих изъяли 250 граммов гашиша

В Краснодаре сотрудники полиции у двух уроженцев Якутии изъяли крупную партию наркотиков

В Краснодаре на улице Снесарева полицейские задержали 30-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, уроженцев Республики Саха, Якутия. Во время досмотра у них обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это гашиш массой около 100 граммов. При осмотре квартиры задержанных полицейские нашли еще 150 граммов аналогичного вещества.

В отделе полиции уроженцы Якутии отказались от дачи показаний. По данным правоохранителей, задержанные приехали в Краснодар в марте 2018 года, чтобы продать наркотики.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Сейчас задержанные находятся под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.