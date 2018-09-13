Кубань, Крым и Ростовская область реализуют проект «Золотое кольцо Боспорского царства»

В Москве состоялось подписание соглашения о реализации глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»

Подписи под документом поставили руководители профильных ведомств Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области и Русского географического общества в рамках международного форума-выставки «Отдых 2018». Стороны намерены сотрудничать в организации сети туристских маршрутов, основным из которых станет «Золотое кольцо Боспорского царства».

Планируется, что в общей сложности в маршруты проекта войдут связанные с историей Боспора памятники, располагающиеся в 15 городах южных регионов. Маршруты «Золотого кольца» будут сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях, на поездах и лайнере «Князь Владимир», круиз которого ляжет в основу водного пути проекта.