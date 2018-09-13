Кубань, Крым и Ростовская область реализуют проект «Золотое кольцо Боспорского царства»
В Москве состоялось подписание соглашения о реализации глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»
Подписи под документом поставили руководители профильных ведомств Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области и Русского географического общества в рамках международного форума-выставки «Отдых 2018». Стороны намерены сотрудничать в организации сети туристских маршрутов, основным из которых станет «Золотое кольцо Боспорского царства».
Планируется, что в общей сложности в маршруты проекта войдут связанные с историей Боспора памятники, располагающиеся в 15 городах южных регионов. Маршруты «Золотого кольца» будут сформированы для путешествия на автобусах, автомобилях, на поездах и лайнере «Князь Владимир», круиз которого ляжет в основу водного пути проекта.
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«Каждый регион представил памятники античной истории, современные объекты турпоказа, средства размещения, рестораны и кафе — места, по которым пройдут маршруты "Золотого кольца Боспорского царства". В Краснодарском крае — это археологический музей "Горгиппия", Таманский музейный комплекс, музей-заповедник "Фанагория" и т.д.» — сообщили в пресс-службе краевого минкурортов.
Отмечается, что к формированию турпакетов уже подключились федеральные и зарубежные туроператоры. Планируется, что к концу года они представят комплексные экскурсионные туры и турпродукты на базе объектов, включенных в проект. Их можно будет приобрести как у самих туроператоров, так и при помощи сервисов портала проекта.
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