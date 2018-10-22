В Адыгее на 2,5 га леса высадят каштановую и ореховую рощу

В Адыгее на 2,5 га лесного фонда Цицинского лесничества планируется высадить 300 саженцев ореха грецкого и 900 саженцев каштана съедобного

Старт экологической акции по восстановлению редких лесов дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Вместе с лесоводами и активом школьных лесничеств станицы Курджипской и поселка Первомайского Майкопского района руководитель региона начал закладку каштановой и ореховой рощи.

Организаторы акции сообщили, что она посвящена 25-летию Общества лесоводов Адыгеи. Также в рамках акции традиционной акции «Живи, лес!» в лесном фонде республики на 10 га высадят 33,3 тыс. саженцев ореха черного.

Руководитель региона положительно оценил деятельность по восстановлению редких лесов и напомнил о новом волонтерском движении «Сохраним корни», который в том числе направлен на сохранение реликтового самшита.

«Уверен, что с участием школьных лесничеств этот проект будет в республике планомерно реализовываться. Мы должны понимать, что бережного отношения к себе требует не только природа, но и культурное наследие, которое формирует человека как настоящую личность, ответственную за свои действия перед потомками», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Данная работа ведется в рамках соглашения между кабинетом министров Адыгеи и Центром сохранения и защиты природы Северного Кавказа, в которой также принимает участие негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». В свою очередь представители природоохранной организации выразили уверенность в том, что волонтерское движение «Сохраним корни» даст возможность объединить усилия в деле сохранения уникального природного наследия Адыгеи, добавили в пресс-службе главы республики.