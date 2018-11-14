На трассе Ростов – Ставрополь сняли ограничение для движения транспорта
Ростовская область Наталья Евсикова
На Дону на участке трассы Ростов – Ставрополь открыли движение для пассажирского транспорта, которое закрыли утром 14 ноября
«На участке дороги Ростов — Ставрополь со 106-го по 137-й км сняли ограничение», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области с 9:30 14 ноября ввели ограничение на участке трассы Ростов — Ставрополь.
Ранее на двух дорогах в Ростовской области из-за снега ограничили движение пассажирского транспорта.
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