На трассе Ростов – Ставрополь сняли ограничение для движения транспорта

Ростовская область

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На Дону на участке трассы Ростов – Ставрополь открыли движение для пассажирского транспорта, которое закрыли утром 14 ноября

«На участке дороги Ростов — Ставрополь со 106-го по 137-й км сняли ограничение», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области с 9:30 14 ноября ввели ограничение на участке трассы Ростов — Ставрополь.  

Ранее на двух дорогах в Ростовской области из-за снега ограничили движение пассажирского транспорта.

Дороги Транспорт
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