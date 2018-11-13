На Дону из-за непогоды закрыли участки на двух трассах для пассажирских автобусов

В Ростовской области на двух трассах ограничили движение для пассажирского транспорта из-за снегопада

На автодорогах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка с 10:30 ограничили движение для пассажирского транспорта.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подчеркнули, что ограничения касаются пассажирских автобусов. Водителей частных автомобилей сотрудники ведомства просят быть аккуратными на дорогах в связи со сложившимися погодными условиями.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Ростовской области в ближайшие два часа будет идти снег.

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