На Дону из-за непогоды закрыли участки на двух трассах для пассажирских автобусов

Ростовская область

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В Ростовской области на двух трассах ограничили движение для пассажирского транспорта из-за снегопада

На автодорогах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка с 10:30 ограничили движение для пассажирского транспорта. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подчеркнули, что ограничения касаются пассажирских автобусов. Водителей частных автомобилей сотрудники ведомства просят быть аккуратными на дорогах в связи со сложившимися погодными условиями. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Ростовской области в ближайшие два часа будет идти снег. 

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Как сообщали Юга.ру, утром 13 ноября в Краснодаре выпал первый снег, что вызвало большие пробки в городе. Ставропольский аэропорт из-за непогоды и тумана несколько часов не принимал самолеты. 

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На Дону из-за непогоды закрыли участки на двух трассах для пассажирских автобусов

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