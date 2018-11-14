В Ростовской области из-за снегопада отменили 60 рейсов междугородних автобусов

Ростовская область

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В Ростовской области отменили некоторые рейсы междугородних автобусов из-за сильного снегопада

Как рассказал представитель экстренных служб региона, из-за непогоды отменили 60 автобусных рейсов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас временно ограничено движение для пассажирского транспорта на дорогах: Ростов — Волгодонск с нулевого по 200-й км, Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка. Кроме того, с 9:30 14 ноября введено ограничение на участке дороги Ростов — Ставрополь со 106-го по 137-й км», — рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С 8:05 14 ноября сняли ограничение на участке дороги Котельниково — Песчанокопское с 190-го по 240-й км, который ранее закрывали.

Как писали Юга.ру, на двух трассах Ростовской области 13 ноября из-за снега ограничили движение пассажирского транспорта. На трассе М4 «Дон» непогода спровоцировала два массовых ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

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