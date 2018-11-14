Решение об аресте вице-премьера Крыма Нахлупина оставили в силе
Мосгорсуд суд 14 ноября признал законным арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении 5 млн рублей взятки
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В апелляционной жалобе защита обвиняемого настаивала на том, что арест в качестве меры пресечения избрали необоснованно. Кроме того, адвокат отметила, что у Нахлупина на иждивении находятся малолетние дети, пишет ТАСС.
Нахлупин, выступающий по видеоконференцсвязи, сказал, что не сможет никуда скрыться, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.
По мнению адвоката Ольги Лукмановой, нет оснований для содержания Нахлупина в СИЗО. Поэтому она попросила поменять меру пресечения на более мягкую.
В свою очередь следователь заявил, что Нахлупина необходимо оставить в СИЗО. Прокурор его поддержал.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует РИА Новости слова судьи.
Как сообщали Юга.ру, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Его обвинили в получении взятки и отправили под арест до 17 декабря.
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