Решение об аресте вице-премьера Крыма Нахлупина оставили в силе

Мосгорсуд суд 14 ноября признал законным арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении 5 млн рублей взятки

В апелляционной жалобе защита обвиняемого настаивала на том, что арест в качестве меры пресечения избрали необоснованно. Кроме того, адвокат отметила, что у Нахлупина на иждивении находятся малолетние дети, пишет ТАСС.

Нахлупин, выступающий по видеоконференцсвязи, сказал, что не сможет никуда скрыться, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.

По мнению адвоката Ольги Лукмановой, нет оснований для содержания Нахлупина в СИЗО. Поэтому она попросила поменять меру пресечения на более мягкую.

В свою очередь следователь заявил, что Нахлупина необходимо оставить в СИЗО. Прокурор его поддержал.