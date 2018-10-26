Глава Крыма заявил, что давал свои деньги на борьбу со взяточничеством. Теперь он просит ФСБ вернуть их

Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что давал собственные средства на борьбу со взяточниками среди его подчиненных

Об этом 25 октября он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24», комментируя задержание вице-премьера республики Виталия Нахлупина, пишет «Крыминформ»

«За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — заявил Аксенов.

По его словам, в июле он был на приеме у директора ФСБ Александра Бортникова, и попросил, чтобы ему быстрее вернули те деньги, которые он выделял на работу со взяточниками.

Глава Крыма уточнил, что 2 млн рублей из его собственных средств сейчас являются вещественными доказательствами в различных уголовных делах. Он добавил, что ограничен в ресурсах.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Москве задержали заместителя главы Крыма, экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина. Ему предъявили обвинение в получении взятки.

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