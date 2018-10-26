Глава Крыма заявил, что давал свои деньги на борьбу со взяточничеством. Теперь он просит ФСБ вернуть их
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что давал собственные средства на борьбу со взяточниками среди его подчиненных
Об этом 25 октября он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24», комментируя задержание вице-премьера республики Виталия Нахлупина, пишет «Крыминформ».
«За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — заявил Аксенов.
По его словам, в июле он был на приеме у директора ФСБ Александра Бортникова, и попросил, чтобы ему быстрее вернули те деньги, которые он выделял на работу со взяточниками.
Глава Крыма уточнил, что 2 млн рублей из его собственных средств сейчас являются вещественными доказательствами в различных уголовных делах. Он добавил, что ограничен в ресурсах.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Москве задержали заместителя главы Крыма, экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина. Ему предъявили обвинение в получении взятки.
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Цитаты из выступления в эфире радиостанции «Говорит Москва»
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