Аксенов назначил нового куратора ФЦП развития Крыма вместо арестованного Нахлупина

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 октября назначил двух своих новых заместителей, в том числе ответственного за крымскую ФЦП

Вице-премьером, отвечающим за блок, связанный со строительством и выполнением федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма до 2022 года, назначен депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов.

Вице-премьером, курирующим экономический блок, назначена министр финансов республики Ирина Кивико, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, который в том числе курировал исполнение ФЦП, на прошлой неделе был задержан в Москве. Его обвинили в получении взяток и отправили под арест до 17 декабря.

Напомним, кабмин РФ принял крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана на период до 2018 года, но ее продлили еще на два года. В программу неоднократно вносились правки, и согласно последним, расходы по программе выросли с 680 до примерно 877 млрд рублей.