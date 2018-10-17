В Москве задержали вице-премьера Крыма — РБК

Крым, Вся Россия

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В Москве 17 октября задержали заместителя главы Крыма, экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина

По данным источников РБК, арест Нахлупина связан с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Вице-премьер региона курировал дорожное строительство и отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Источник в республиканском МВД рассказал изданию, что утром 17 октября сотрудники ФСБ провели обыски в комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог Крыма. Другие источники сообщили о выемках документов в «Крымской железной дороге» и «Крымэнерго».

Крым Сергей Аксенов
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