В Москве 17 октября задержали заместителя главы Крыма, экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина

По данным источников РБК, арест Нахлупина связан с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Вице-премьер региона курировал дорожное строительство и отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.