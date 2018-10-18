Вице-премьеру Крыма предъявили обвинение в получении крупной взятки
Зампреду Совета министров Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в получении взятки
В Басманном суде Москвы сообщили, что Нахлупин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника до 17 декабря, передает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, Нахлупина накануне задержали в Москве.
Фабула дела пока неизвестна, но по данным источников, арест Нахлупина связан с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Вице-премьер региона курировал дорожное строительство и отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.
17 октября сотрудники ФСБ провели обыски в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе кастроительства, компаниях «Крымгазсети» и «Крымэнерго».
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