Дима Билан стал заслуженным артистом России

Кабардино-Балкария, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

В документе сказано, что Диму Билана наградили почетным званием артиста Российской федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Дима Билан — 36-летний российский певец и киноактёр. Он несколько раз участвовал в международном вокальном конкурсе «Евровидение», став первым исполнителем из России, занявшим первое место.

Билан также является заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Ингушетии и народным артистом Кабардино-Балкарской Республики. 

Как писали Юга.ру, в октября Билан вступился за победителя шоу «Голос. Дети» Данила Плужникова, который не мог два года получить обещанную властями квартиру в Сочи. Сам Билан являлся наставником в конкурсе. 

Позже власти курорта сообщили, что предоставят Плужникову квартиру в скором времени.

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