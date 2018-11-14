Дима Билан стал заслуженным артистом России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

В документе сказано, что Диму Билана наградили почетным званием артиста Российской федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Дима Билан — 36-летний российский певец и киноактёр. Он несколько раз участвовал в международном вокальном конкурсе «Евровидение», став первым исполнителем из России, занявшим первое место.

Как писали Юга.ру, в октября Билан вступился за победителя шоу «Голос. Дети» Данила Плужникова, который не мог два года получить обещанную властями квартиру в Сочи. Сам Билан являлся наставником в конкурсе.

Позже власти курорта сообщили, что предоставят Плужникову квартиру в скором времени.