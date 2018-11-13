В Симферополе новый состав городской администрации начнут формировать 16 ноября

Крым

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Конкурс на должность главы Симферополя объявят 16 ноября

Через 20 дней после этого поведут конкурс. Об этом сообщил председатель городского совета Виктор Агеев. По его словам, конкурс будет свободным и открытым. В нем смогут принять участие все желающие. Главу Симферополя выберет специальная комиссия, сообщает РИА «Новости».

Депутаты 16 ноября на сессии утвердят всех заместителей главы города, пишет «Российская газета».

Агеев добавил, что 14 ноября депутаты на заседании сессии планируют назначить временно исполняющей обязанности главы администрации Симферополя Наталью Маленко. Ранее она была вице-спикером республиканского парламента.

Как сообщали Юга.ру, в августе с должности сняли замглавы администрации Симферополя Валерия Гуменюка, курирующего сферу ЖКХ. В ноябре глава администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку. Такое решение он принял по требованию главы Крыма Сергея Аксенова.

Накануне Аксенов заявил, что устроит проверку качества работы администрации Симферополя. Он поручил это своим заместителям, и с 29 октября они начали мониторинг различных сфер жизни города. 

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