Глава Крыма поручил вице-премьерам оценить работу администрации Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьерам до конца недели оценить эффективность работы администрации Симферополя
Об этом 29 октября он сообщил на заседании Совета министров Республики Крым. По его словам, в течение недели специалисты ежедневно будут проводить мониторинг всех сфер общественной жизни Симферополя. По его итогам они сделают организационные выводы о качестве работы городских властей.
По данным управления информации и пресс-службы главы республики, мониторятся такие проблемные вопросы крымской столицы, как ремонт дорог, движение транспорта, уборка мусора.
Как писали Юга.ру, глава Крыма планирует устроить проверку качества работы администрации Симферополя.
Что это такое и зачем городу современное искусство?
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