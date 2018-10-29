Глава Крыма поручил вице-премьерам оценить работу администрации Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьерам до конца недели оценить эффективность работы администрации Симферополя

Об этом 29 октября он сообщил на заседании Совета министров Республики Крым. По его словам, в течение недели специалисты ежедневно будут проводить мониторинг всех сфер общественной жизни Симферополя. По его итогам они сделают организационные выводы о качестве работы городских властей.

По данным управления информации и пресс-службы главы республики, мониторятся такие проблемные вопросы крымской столицы, как ремонт дорог, движение транспорта, уборка мусора.

Как писали Юга.ру, глава Крыма планирует устроить проверку качества работы администрации Симферополя.