Аксенов пообещал устроить «административный террор» властям Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов планирует устроить проверку качества работы администрации крымской столицы

Об этом 25 октября он сообщил в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24». Аксенов прокомментировал ситуацию с ремонтом дорог и пробками в Симферополе, отметив, что городская администрация безответственно подошла к решению этого вопроса.

«То, что сейчас происходит в Симферополе, — самый настоящий транспортный коллапс. Власти города настолько бездарно организовали работу, что мною принято решение с понедельника устроить им "административный террор". Понимаю, что мне временно придется побыть "мэром" Симферополя», — сказал глава Крыма.

Кроме того, он назвал критической проблему с капитальным ремонтом дорог в городе.

«На ремонт, подготовку проектно-сметной документации и, соответственно, выход на капитальный ремонт дорог было выделено 1,4 млрд рублей. В итоге — полная беспомощность в организации работ, сроки не соблюдаются, нет согласования с ГИБДД. В ночное время на объектах нет рабочих, ремонт дорог не производится. В выходные также никто не работал», — отметил глава республики.

По мнению Аксенова, администрация Симферополя также не справилась с ситуацией в сфере вывоза твердых бытовых отходов.

В заключение глава Крыма заявил, что в ближайшее время будут сделаны организационные выводы относительно работы властей Симферополя, сообщает управление информации и пресс-службы главы республики.