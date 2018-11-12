Глава Адыгеи после жалоб жителей взял на личный контроль ликвидацию свалки возле станицы Гиагинской

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился досрочно закрыть свалку возле станицы Гиагинской, которая в следующем году подлежит рекультивации

Кумпилов потребовал от главы Гиагинского района Александра Бутусова не дожидаться конца года, когда по решению суда должна быть закрыта свалка, а в ближайшее время прекратить ее действие. Об этом глава республики заявил во время планерного заседания республиканского правительства 12 ноября.

Как доложил Бутусов, на рекультивацию свалки в бюджете следующего года предусмотрено 500 тыс. рублей. Сейчас горение свалки предотвратили, задымленности местности, на которую жаловались жители, не наблюдается. Специалисты очистили от мусора дороги и прилегающую к полигону лесополосу.

По информации минстроя Адыгеи, с 2019 года в связи с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами в республике будут действовать только два лицензионных полигона — в Майкопе и Адыгейске. Также рекультивируют 16 многолетних свалок. Для этого Адыгея планирует войти в федеральную программу «Чистая страна».

Глава республики призвал муниципалитеты продолжить активную работу по борьбе с несанкционированными свалками.

По информации руководителя регионального исполкома ОНФ в Адыгее Юрия Горохова, регион занял второе место в российском рейтинге по уборке свалок. В республике ликвидировали 95 из 108 незаконных свалок, обозначенных на «Интерактивной карте свалок» ОНФ.