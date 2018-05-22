В Энеме ликвидируют несанкционированную свалку

Адыгея

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В Адыгее суд запретил деятельность свалки и обязал организацию привести земельный участок, на котором она расположена, в первоначальное состояние

В поселке Энем Тахтамукайского района предприниматель без лицензии эксплуатировал несанкционированную свалку с нарушениями норм природоохранного и иного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Суд постановил, что юрлицо должно вывезти отходы и рекультивировать территорию свалки.

В управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам республики рассказали, что свалка не функционирует с начала этого года.

Контроль за санитарным состоянием населенных пунктов продолжается. За последний рейд специалисты управления выявили 320 мест захламленности. Сейчас все они ликвидированы, рассказали порталу Юга.ру в управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи.

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