В Энеме ликвидируют несанкционированную свалку

В Адыгее суд запретил деятельность свалки и обязал организацию привести земельный участок, на котором она расположена, в первоначальное состояние

В поселке Энем Тахтамукайского района предприниматель без лицензии эксплуатировал несанкционированную свалку с нарушениями норм природоохранного и иного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Суд постановил, что юрлицо должно вывезти отходы и рекультивировать территорию свалки.

В управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам республики рассказали, что свалка не функционирует с начала этого года.

Контроль за санитарным состоянием населенных пунктов продолжается. За последний рейд специалисты управления выявили 320 мест захламленности. Сейчас все они ликвидированы, рассказали порталу Юга.ру в управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи.