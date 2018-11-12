Олег Кононов возглавил «Спартак»
Бывший тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов стал наставником московского «Спартака»
Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба команды в официальном твиттере. Решение о назначении 52-летнего Олега Кононова главным тренером принял совет директоров «Спартака». Контракт Кононова с командой рассчитан до окончания сезона-2019/20, отметили в пресс-службе.
Напомним, 22 октября совет директоров московского клуба отправил в отставку тренера Массимо Карреру. После его ухода из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера временно стал помощник Карреры Рауль Рианчо. После назначения Кононова Рианчо покинул клуб.
⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 12, 2018
Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.
Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa
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Как писали Юга.ру, Олег Кононов возглавлял футбольный клуб «Краснодар» с 2013 по 2016 годы, с которым выиграл первые в истории клуба медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.
За три года, что он был наставником клуба, «быки» трижды выходили в Лигу Европы.
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В 2017 году Кононов возглавлял грозненский «Ахмат», который тренировал с мая по октябрь. В июне 2018 года его назначили руководителем «Арсенала».
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