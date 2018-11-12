Олег Кононов возглавил «Спартак»

Бывший тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов стал наставником московского «Спартака»

Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба команды в официальном твиттере . Решение о назначении 52-летнего Олега Кононова главным тренером принял совет директоров «Спартака». Контракт Кононова с командой рассчитан до окончания сезона-2019/20, отметили в пресс-службе.

Напомним, 22 октября совет директоров московского клуба отправил в отставку тренера Массимо Карреру. После его ухода из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера временно стал помощник Карреры Рауль Рианчо. После назначения Кононова Рианчо покинул клуб.

Как писали Юга.ру, Олег Кононов возглавлял футбольный клуб «Краснодар» с 2013 по 2016 годы, с которым выиграл первые в истории клуба медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.

За три года, что он был наставником клуба, «быки» трижды выходили в Лигу Европы.