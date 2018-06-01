Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Кононов возглавил «Арсенал»

Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды

Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала». Контракт с 52‑летним специалистом рассчитан на один год. Презентация нового наставника команды проходит 1 июня в московском СК «Бриз», передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщали Юга.ру, последним клубом Олега Кононова был грозненский «Ахмат», который он тренировал с мая по октябрь 2017 года.