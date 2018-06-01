Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Кононов возглавил «Арсенал»
Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды
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Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала». Контракт с 52‑летним специалистом рассчитан на один год. Презентация нового наставника команды проходит 1 июня в московском СК «Бриз», передает «Спорт-Экспресс».
Как сообщали Юга.ру, последним клубом Олега Кононова был грозненский «Ахмат», который он тренировал с мая по октябрь 2017 года.
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До этого на протяжении трех лет Кононов занимал пост главного тренера «Краснодара». Под его руководством «быки» впервые в своей истории завоевали медали — бронзу чемпионата России, дошли до финала Кубка страны и трижды попадали в Лигу Европы.
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