Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Кононов возглавил «Арсенал»

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Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды

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Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала». Контракт с 52‑летним специалистом рассчитан на один год. Презентация нового наставника команды проходит 1 июня в московском СК «Бриз», передает «Спорт-Экспресс».

Как сообщали Юга.ру, последним клубом Олега Кононова был грозненский «Ахмат», который он тренировал с мая по октябрь 2017 года.

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До этого на протяжении трех лет Кононов занимал пост главного тренера «Краснодара». Под его руководством «быки» впервые в своей истории завоевали медали — бронзу чемпионата России, дошли до финала Кубка страны и трижды попадали в Лигу Европы.

Олег Кононов РФПЛ Футбол
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Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Кононов возглавил «Арсенал»

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