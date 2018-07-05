Скелет воина и девочки с бусами обнаружили в могильнике под Ростовом

Ростовская область

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В Азове найден могильник I века, в нем обнаружены скелеты воина и девочки

«В ходе раскопок на территории Подазовского городища обнаружены два погребения. Одно из них — девочки с мелкими красными стеклянными бусами и погребение воина с небольшими клинками», — говорится на сайте азовского музея-заповедника.

Как сообщали Юга.ру, в апреле этого года черепицу XVIII века нашли на раскопках в Азове, в мае 2017 года в Ростове-на-Дону на улице Станиславского обнаружили захоронения меотов. В могильниках нашли более 40 захоронений, кувшины, глиняные кубки, остатки керамики. В июне там же нашли древнее захоронение ребенка с железным жезлом и предметы рукоделия и туалета: зеркало, швейные иглы, бусы и тонкие стерженьки из бронзы — предположительно, прообраз бигуди.

В феврале археологи нашли на Станиславского вымощенную камнем мостовую и чугунный порог старинного дома, а в марте — древнее захоронение с конем и чучелом теленка.

Археология Музеи
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