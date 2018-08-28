В Азове нашли 50 могильников Золотой Орды и новый пригород средневекового Азака
В Ростовской области археологи раскопали центральную улицу золотоордынского поселения Азак в пригороде современного Азова
Заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Андрей Масловский рассказал ТАСС, что участники экспедиции обнаружили около 30 улиц, в том числе центральную. Он отметил, что центральная улица находится на окраине — в пригороде современного Азова, далеко от центра, и ранее известные ученым границы ордынского города расширились. Средневековый город занимал примерно половину нынешнего Азова.
«Казалось бы, за последние 10-15 лет мы хорошо представляли структуру города, и тут выясняется, что за границей современного города есть еще один жилой район ордынского времени — это меняет наше представление о городе. Если в этой части города было такое найдено, то, возможно, где-то еще нужно искать такие же жилые кварталы Азака», — прокомментировал ученый.
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Вокруг города нашли цепь из 50 могильников, которая обозначала границу Азака. Захоронения принадлежат разным этническим группам. Ученые начали работу по распознанию народности. Масловский отметил, что в Азаке жили около 20 народов.
Масловский добавил, что золотоордынский Азак известен ученым только благодаря раскопкам, так как не сохранилось средневековых карт или хроник, которые описывали бы город. Еще 40-50 лет назад у ученых не было представления об этом городе, и информация, которая сейчас о нем имеется, собрана на 90% благодаря раскопкам.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Азове нашли клад медных монет XIV века и фрагменты дорогой посуды, а также китайский сервиз той же эпохи.
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