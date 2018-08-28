В Азове нашли 50 могильников Золотой Орды и новый пригород средневекового Азака

В Ростовской области археологи раскопали центральную улицу золотоордынского поселения Азак в пригороде современного Азова

Заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Андрей Масловский рассказал ТАСС, что участники экспедиции обнаружили около 30 улиц, в том числе центральную. Он отметил, что центральная улица находится на окраине — в пригороде современного Азова, далеко от центра, и ранее известные ученым границы ордынского города расширились. Средневековый город занимал примерно половину нынешнего Азова.

«Казалось бы, за последние 10-15 лет мы хорошо представляли структуру города, и тут выясняется, что за границей современного города есть еще один жилой район ордынского времени — это меняет наше представление о городе. Если в этой части города было такое найдено, то, возможно, где-то еще нужно искать такие же жилые кварталы Азака», — прокомментировал ученый.