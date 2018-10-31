Вице-премьер Крыма назвал ситуацию с вывозом мусора в Симферополе неисправимой

Крым

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На совещании 30 октября правительственная комиссия Крыма подвергла сомнению способность властей столицы региона справиться с проблемой мусорных свалок в городе

«Сутки прошли, навалов мусора не стало меньше, а стало только больше. Я готов во всем помогать, но не делать за вас всю работу. Подождем день-два, посмотрим, как вы с этой задачей справитесь, но уверен, что на сегодняшний вечер ситуация — неисправима», — сказал вице-премьер Юрий Гоцанюк.

По его словам, возможности вывезти весь мусор пока нет, а его количество растет, что может привести к коллапсу. И тогда придется нанимать сторонние компании, чтобы справиться с ситуацией.

Проверка комиссии установила, что информация о количестве мусора на контейнерных площадках, представленная чиновниками городской администрации по некоторым из маршрутов вывоза ТКО, не соответствует действительности. 

«Около 100 навалов мы сейчас насчитали. У администрации одна статистика, а когда мы проводим мониторинг, то цифры совсем другие», — заявил вице-премьер.

По мнению Гоцанюка, главной проблемой в этой ситуации является отсутствие системного подхода к вывозу мусора, передает «Крыминформ».

Как сообщали Юга.ру, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что устроит проверку качества работы администрации Симферополя. Он поручил это своим заместителям, и с 29 октября они начали мониторинг различных сфер жизни города. Под особым контролем такие проблемные вопросы крымской столицы, как ремонт дорог, движение транспорта и уборка мусора. В числе причин мусорной проблемы Аксенов назвал нехватку техники и неэффективную эксплуатацию транспорта.

Напомним, в августе от занимаемой должности был освобожден замглавы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, курирующий сферу ЖКХ.

Также ранее в Госдуме говорили о том, что в ближайшее время власти Крыма могут столкнуться с проблемой вывоза и переработки мусора.

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