Министром сельского хозяйства Дагестана назначили бывшего секретаря Совбеза республики

Дагестан

Распечатать

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова

Соответствующий указ глава республики подписал 27 марта.

Абдулмуслим Абдулмуслимов с ноября 2016 года занимал пост секретаря Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики.

Владимир Васильев Кадровые перестановки

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Глава СПЧ Михаил Федотов: Не нужно назначать виноватых в трагедии в Кемерове
Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ
Конституционный суд потребовал ввести компенсацию из-за отмены маткапитала в Ставропольском крае
Власти Сочи пристыдили школьника, избившего охранника
На Ставрополье мальчик погиб при пожаре, который устроила его сестра
Жительница Ростовской области добилась компенсации за падение на скользкой улице

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале