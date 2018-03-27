Министром сельского хозяйства Дагестана назначили бывшего секретаря Совбеза республики
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова
Соответствующий указ глава республики подписал 27 марта.
Абдулмуслим Абдулмуслимов с ноября 2016 года занимал пост секретаря Совета безопасности республики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
Как сообщали Юга.ру, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики.
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