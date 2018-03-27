В Дагестане преобразовали ведомства и назначили трех министров
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики
Об этом сообщается в указах, опубликованных на сайте правительства Дагестана.
Согласно документам, упразднено министерство промышленности и торговли. Также министерство транспорта, энергетики и связи преобразовано в министерство промышленности и энергетики. Новое ведомство получит функции в сфере промышленности упраздняемого министерства промышленности и торговли.
Министерство печати и информации республики станет называться министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций. Оно получит функции в сфере связи преобразуемого министерства транспорта, энергетики и связи.
Агентство по дорожному хозяйству преобразовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства.
В указе говорится, что министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства преобразовано в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Васильев назначил трех министров. Главой министерства строительства и ЖКХ Дагестана стал Малик Баглиев. На должность министра промышленности и энергетики назначен Сайгидпаш Умаханов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона возглавил Ширухан Гаджимурадов.
Как сообщали Юга.ру, в Дербенте 22 марта уволился мэр города Малик Баглиев.
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