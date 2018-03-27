В Дагестане преобразовали ведомства и назначили трех министров

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики

Об этом сообщается в указах, опубликованных на сайте правительства Дагестана.

Согласно документам, упразднено министерство промышленности и торговли. Также министерство транспорта, энергетики и связи преобразовано в министерство промышленности и энергетики. Новое ведомство получит функции в сфере промышленности упраздняемого министерства промышленности и торговли.

Министерство печати и информации республики станет называться министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций. Оно получит функции в сфере связи преобразуемого министерства транспорта, энергетики и связи.

Агентство по дорожному хозяйству преобразовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В указе говорится, что министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства преобразовано в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Васильев назначил трех министров. Главой министерства строительства и ЖКХ Дагестана стал Малик Баглиев. На должность министра промышленности и энергетики назначен Сайгидпаш Умаханов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона возглавил Ширухан Гаджимурадов.

Как сообщали Юга.ру, в Дербенте 22 марта уволился мэр города Малик Баглиев.