Премьер Дагестана отправил в отставку семерых замминистров
Глава правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве республики
Премьер-министр подписал распоряжения 29 и 30 марта.
Четыре чиновника освобождены от должности с формулировкой «в связи с сокращением должности»: замминистра по национальной политике Роберт Алиев, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Магомед Османов, замминистра труда и соцразвития Магомед Алиханов, замруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Вячеслав Бельдей.
Еще три заместителя министра отправлены в отставку с формулировкой по «собственному желанию»: статс-секретарь-замминистра образования и науки Алиев Хаджимурад, замминистра образования и науки Назир Магомедов, врио статс-секретаря-замминистра транспорта, энергетики и связи Гамзатхан Гамзатханов.
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Кроме того, Здунов назначил Акифа Абейдуллаева помощником министра образования и науки Уммупазиль Омаровой, передает РИА «Дербент».
Напомним, накануне министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов написал заявление об отставке.
Как сообщали Юга.ру, в январе в Дагестан для проверки местных органов власти прибыла спецгруппа, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. В феврале в республике начались задержания чиновников, в руководстве Дагестана последовал ряд назначений.
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