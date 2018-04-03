Премьер Дагестана отправил в отставку семерых замминистров

Глава правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве республики

Премьер-министр подписал распоряжения 29 и 30 марта.

Четыре чиновника освобождены от должности с формулировкой «в связи с сокращением должности»: замминистра по национальной политике Роберт Алиев, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Магомед Османов, замминистра труда и соцразвития Магомед Алиханов, замруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Вячеслав Бельдей.

Еще три заместителя министра отправлены в отставку с формулировкой по «собственному желанию»: статс-секретарь-замминистра образования и науки Алиев Хаджимурад, замминистра образования и науки Назир Магомедов, врио статс-секретаря-замминистра транспорта, энергетики и связи Гамзатхан Гамзатханов.