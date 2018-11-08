Кубань и Ростовская область вошли в топ-3 регионов РФ по числу протестных акций. Чечня и Адыгея попали в антирейтинг

Специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) подготовили доклад «Рост протестной активности в России» за 2017 и 2018 год

Эксперты подсчитали число протестных акций, проведенных с 1 октября 2017 года до 1 октября 2018-го, и проанализировали их темы и другие показатели. Согласно докладу , за год в стране резко увеличилось количество протестов — с 1 тыс. 479 до 2 тыс. 526 митингов, 83,4% из них были согласованными или не требовали согласования. При этом в третьем квартале 2018 года произошло в три раза больше акций по сравнению с началом года.

Лидером по количеству протестов стал Санкт-Петербург. Среди регионов, где прошло наибольшее число акций, оказались Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская и Свердловская области, а также Москва.

Организатором большинства протестных акций выступила КПРФ 36,2%. Сторонники Алексея Навального провели 13,1% акций, профсоюзы — 4,8%, ЛДПР — 2,5%, «Яблоко» —2,1%, «Справедливая Россия» — 2%. Еще 43,2% митингов устроили общественные объединения или инициативные группы, например, дольщиков, вкладчиков, экологов, а также простые активные граждане.

Руководитель ЦЭПР Николай Миронов связал рост количества протестов с тем, что до 2018 года они делились на множество проблем и было несколько общих тем, которые объединяли регионы — например, борьба за права дальнобойщиков или дольщиков, сообщает РБК.

В 2018 году протесты спровоцировало грядущее повышение пенсионного возраста, с этой темой было связано 46,5% акций, из которых 90,8% были согласованы. Кроме того, россияне протестовали против роста налогов и цен.