«Локомотив-Кубань» разгромил «Арку Гдыню» в первом матче без Обрадовича
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 7 ноября провел домашний матч 6-го тура Еврокубка против польской «Арки Гдыни»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 96:72 (25:23, 23:21, 14:14, 34:14).
Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Дорелл Райт, который в последней четверти забросил пять трехочковых за пять минут и записал на свой счет 19 очков. Еще 16 очков на счету Джаждуана Джонсона, по 12 очков набрали Джамел Маклин и Тревор Лейси.
В составе польской команды 18 очками отличились Джон Бостич и Марсель Понитка — брат форварда «Локо» Матеуша Понитки.
Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 1 тыс. 954 болельщика.
В следующем матче Еврокубка «Арка Гдыня» 13 ноября дома сыграет с турецким «Тофашем». На следующий день красно-зеленые на выезде встретятся с французским «Лиможем».
Напомним, 4 ноября «Локомотив-Кубань» расторг контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем. Исполняющим обязанности наставника команды назначили Владу Йовановича, который в августе стал ассистентом главного тренера основной команды.
Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона Еврокубка железнодорожники обыграли польскую команду. После этого «Локо» одержал еще три победы и проиграв один поединок. На счету у «Гдыни» было три поражения и одна победа.
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