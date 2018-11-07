«Локомотив-Кубань» разгромил «Арку Гдыню» в первом матче без Обрадовича

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 7 ноября провел домашний матч 6-го тура Еврокубка против польской «Арки Гдыни»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 96:72 (25:23, 23:21, 14:14, 34:14).

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Дорелл Райт, который в последней четверти забросил пять трехочковых за пять минут и записал на свой счет 19 очков. Еще 16 очков на счету Джаждуана Джонсона, по 12 очков набрали Джамел Маклин и Тревор Лейси.

В следующем матче Еврокубка «Арка Гдыня» 13 ноября дома сыграет с турецким «Тофашем». На следующий день красно-зеленые на выезде встретятся с французским «Лиможем».

Напомним, 4 ноября «Локомотив-Кубань» расторг контракт с главным тренером Сашей Обрадовичем. Исполняющим обязанности наставника команды назначили Владу Йовановича, который в августе стал ассистентом главного тренера основной команды.

Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона Еврокубка железнодорожники обыграли польскую команду. После этого «Локо» одержал еще три победы и проиграв один поединок. На счету у «Гдыни» было три поражения и одна победа.