«Локомотив-Кубань» начал сезон Еврокубка с победы над «Гдыней»
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» одержали победу над польской командой «Арка Гдыня» в первом еврокубковом матче сезона 2018/19
Встреча, прошедшая в городе Гдыня, завершилась со счетом 80:73. Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал Айзея Уайтхед, набравший 17 очков.
На первой групповой стадии Еврокубка-2018/19 соперниками ПБК «Локомотив-Кубань» также станут чемпион и обладатель Кубка Хорватии «Цедевита», вице-чемпион Германии берлинская «Альба», вице-чемпион и финалист Кубка Турции «Тофаш» и полуфиналист минувшего чемпионата Франции «Лимож», который «Локо» примет 10 октября.
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