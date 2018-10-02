«Локомотив-Кубань» начал сезон Еврокубка с победы над «Гдыней»

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» одержали победу над польской командой «Арка Гдыня» в первом еврокубковом матче сезона 2018/19

Встреча, прошедшая в городе Гдыня, завершилась со счетом 80:73. Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал Айзея Уайтхед, набравший 17 очков.

На первой групповой стадии Еврокубка-2018/19 соперниками ПБК «Локомотив-Кубань» также станут чемпион и обладатель Кубка Хорватии «Цедевита», вице-чемпион Германии берлинская «Альба», вице-чемпион и финалист Кубка Турции «Тофаш» и полуфиналист минувшего чемпионата Франции «Лимож», который «Локо» примет 10 октября.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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«Локомотив-Кубань» начал сезон Еврокубка с победы над «Гдыней»
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