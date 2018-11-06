Пять человек пострадали во время парусной регаты в Геленджике

В Краснодаре проводят доследственную проверку по факту опрокидывания лодок в акватории Черного моря из-за ветра

Как сообщали Юга.ру, 5 ноября в акватории Голубой бухты проходили гонки 28-й Геленджикской парусной регаты, организованной Федерацией парусного спорта России. Из-за резкой смены направления ветра участники соревнований не смогли самостоятельно добраться до берега. Их вернули на сушу спасатели МЧС.

Около 20 лодок опрокинулись, в результате пять человек с небольшими травмами обратились за помощью медиков. Остальные участники регаты не пострадали.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.