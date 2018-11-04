Футбольный «Сочи» дома проиграл воронежскому «Факелу»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футбольный клуб «Сочи» 4 ноября уступил «Факелу» из Воронежа

Матч прошел на сочинском стадионе «Фишт» в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги. За игрой следили более 3,2 тыс. болельщиков.

Голы забили на 31-й и 75-й минутах Михаил Бирюков и Михаил Афанасьев. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Во время игры зрителям представили нового маскота сочинцев — барса, которого по итогам голосования среди болельщиков решили назвать Барсиком. 

View this post on Instagram

�� Сегодня Барсик был по-настоящему принят в команду. И по этому случаю у него есть для вас приятные новости. . Барс добросовестно прочитал все ваши комментарии к фотографии конкурса и выбрал самые лучшие. Итак, билеты на завтрашний матч с «Факелом» получают @stanislav_b_uu и @andrejleskin. Наши поздравления! Подробности получения билетов расскажем в директе, пишите нам! . Мы с Барсиком ждём вас завтра на стадионе. Давайте подарим городу настоящий футбольный праздник! . #СочныйФутбол #СочиФутбол #СочиФакел #БарсЗдесь

A post shared by Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) on

В следующем матче «Сочи» 10 ноября встретится с «Зенитом-2». Команды сыграют на стадионе «Фишт».

Как сообщали Юга.ру, в рамках 20-го тура ФНЛ «Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», «Армавир» проиграл «Мордовии».

Сочи ФК «Сочи» ФНЛ Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму спасли упавшего с подпорной стены мужчину
В Северной Осетии при столкновении трех машин один человек погиб и еще восемь пострадали
В Ростове затопило понтонный мост на Зеленый остров
Футбольный «Сочи» дома проиграл воронежскому «Факелу»
В Дагестане уволили трех прокуроров
Новороссийский «Черноморец» обыграл «Спартак» из Владикавказа

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения

Личный опыт фотографа Юга.ру

Статьи

В Геленджике начался фестиваль гуманной педагогики

Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале