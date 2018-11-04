Футбольный «Сочи» дома проиграл воронежскому «Факелу»

Футбольный клуб «Сочи» 4 ноября уступил «Факелу» из Воронежа

Матч прошел на сочинском стадионе «Фишт» в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги. За игрой следили более 3,2 тыс. болельщиков.

Голы забили на 31-й и 75-й минутах Михаил Бирюков и Михаил Афанасьев. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Во время игры зрителям представили нового маскота сочинцев — барса, которого по итогам голосования среди болельщиков решили назвать Барсиком.