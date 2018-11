Футбольный «Сочи» дома проиграл воронежскому «Факелу»

View this post on Instagram

Сегодня Барсик был по-настоящему принят в команду. И по этому случаю у него есть для вас приятные новости. . Барс добросовестно прочитал все ваши комментарии к фотографии конкурса и выбрал самые лучшие. Итак, билеты на завтрашний матч с «Факелом» получают @stanislav_b_uu и @andrejleskin. Наши поздравления! Подробности получения билетов расскажем в директе, пишите нам! . Мы с Барсиком ждём вас завтра на стадионе. Давайте подарим городу настоящий футбольный праздник! . #СочныйФутбол #СочиФутбол #СочиФакел #БарсЗдесь