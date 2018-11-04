Футбольный «Сочи» дома проиграл воронежскому «Факелу»
Футбольный клуб «Сочи» 4 ноября уступил «Факелу» из Воронежа
Матч прошел на сочинском стадионе «Фишт» в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги. За игрой следили более 3,2 тыс. болельщиков.
Голы забили на 31-й и 75-й минутах Михаил Бирюков и Михаил Афанасьев. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
Во время игры зрителям представили нового маскота сочинцев — барса, которого по итогам голосования среди болельщиков решили назвать Барсиком.
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�� Сегодня Барсик был по-настоящему принят в команду. И по этому случаю у него есть для вас приятные новости. . Барс добросовестно прочитал все ваши комментарии к фотографии конкурса и выбрал самые лучшие. Итак, билеты на завтрашний матч с «Факелом» получают @stanislav_b_uu и @andrejleskin. Наши поздравления! Подробности получения билетов расскажем в директе, пишите нам! . Мы с Барсиком ждём вас завтра на стадионе. Давайте подарим городу настоящий футбольный праздник! . #СочныйФутбол #СочиФутбол #СочиФакел #БарсЗдесь
В следующем матче «Сочи» 10 ноября встретится с «Зенитом-2». Команды сыграют на стадионе «Фишт».
Как сообщали Юга.ру, в рамках 20-го тура ФНЛ «Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском», «Армавир» проиграл «Мордовии».
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