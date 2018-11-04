ФК «Армавир» в гостевом матче уступил «Мордовии»
Футбольный клуб «Армавир» 4 ноября на выезде проиграл «Мордовии»
Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия» в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги.
Счет открыли хозяева на седьмой минуте. Отличился Владимир Обухов. На 76-й минуте Никита Безлихотнов отправил ответный мяч в ворота соперника. Через семь минут Руслан Мухаметшин реализовал еще один гол в пользу «Мордовии». Матч завершился со счетом 2:1.
Следующий матч «Армавир» проведет дома 10 ноября. «Лисы» встретятся с московским «Чертаново».
Как сообщали Юга.ру, в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги футбольный клуб «Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском».
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