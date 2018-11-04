ФК «Краснодар-2» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

Футбольный клуб «Краснодар-2» 4 ноября на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»

Счет открыли хозяева на 25-минуте игры. Гол забил Максим Казанков. Через девять миинут Евгений Назаров сравнял счет. На 50-й минуте мяч в ворота черно-зеленых отправил Олег Алейник. Через шесть минут ответный гол реализовал Иван Таранов. Игра завершилась со счетом 2:2.