ФК «Краснодар-2» в гостях сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»
Футбольный клуб «Краснодар-2» 4 ноября на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»
Встреча прошла в рамках 20-го тура Футбольной национальной лиги.
Счет открыли хозяева на 25-минуте игры. Гол забил Максим Казанков. Через девять миинут Евгений Назаров сравнял счет. На 50-й минуте мяч в ворота черно-зеленых отправил Олег Алейник. Через шесть минут ответный гол реализовал Иван Таранов. Игра завершилась со счетом 2:2.
Следующий матч «Краснодар-2» проведет 10 ноября. «Быки» сыграют дома с «Тамбовом».
Статьи ПартнерскийКак после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения
Личный опыт фотографа Юга.ру
Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.