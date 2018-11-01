В Краснодаре заработал сервис «Яндекс.Услуги»

«Яндекс» 1 ноября запустил сервис «Яндекс.Услуги» для всех пользователей

С его помощью жители Краснодара могут найти репетитора, юриста, мастера по земельным вопросам, установить и отремонтировать бытовую технику, автомобиль, воспользоваться услугами косметолога, парикмахера, фитнес-тренера. Специалисты могут предложить свои услуги, предварительно заполнив анкету, которую проверяют модераторы сайта.

Сервис работает с частными лицами и компаниями по всей стране. В каталоге представлено более 300 категорий услуг, которые можно найти либо на сайте «Яндекса», либо в разделе «Яндекс.Услуги». Связаться со специалистом можно в чате или по телефону. После можно оценить услугу или оставить отзыв.

«Яндекс» начал регистрировать специалистов в сентябре, однако для всех пользователей каталог услуг стал доступен с 1 ноября. За размещение или поиск предложений компания не берет комиссию, подчеркнули в пресс-службе «Яндекс».