В Краснодаре заработал сервис «Яндекс.Услуги»
«Яндекс» 1 ноября запустил сервис «Яндекс.Услуги» для всех пользователей
С его помощью жители Краснодара могут найти репетитора, юриста, мастера по земельным вопросам, установить и отремонтировать бытовую технику, автомобиль, воспользоваться услугами косметолога, парикмахера, фитнес-тренера. Специалисты могут предложить свои услуги, предварительно заполнив анкету, которую проверяют модераторы сайта.
Сервис работает с частными лицами и компаниями по всей стране. В каталоге представлено более 300 категорий услуг, которые можно найти либо на сайте «Яндекса», либо в разделе «Яндекс.Услуги». Связаться со специалистом можно в чате или по телефону. После можно оценить услугу или оставить отзыв.
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«Яндекс» начал регистрировать специалистов в сентябре, однако для всех пользователей каталог услуг стал доступен с 1 ноября. За размещение или поиск предложений компания не берет комиссию, подчеркнули в пресс-службе «Яндекс».
Напомним, в 2014 году компания запустила сервис «Яндекс.Мастер», где пользователи могли размещать заявки, на которые откликались специалисты и предлагали свои цены. В 2015 году сервис закрыли. Отличие «Яндекс.Услуг» в том, что новым сервисом могут пользоваться не только представители компаний, но и частные специалисты.
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